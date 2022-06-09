Москва, 9 июня 2022, 05:59 — REGNUM Жителям Центрального федерального округа (ЦФО), прежде всего Черноземья, в ближайшие дни следует остерегаться высокой солнечной активности. Об этом 9 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В других регионах ЦФО, включая Москву, прогнозируется индекс ультрафиолетовой активности в пределах пяти-шести единиц.
Напомним, индекс ультрафиолета никак не связан с температурой, поэтому нужно быть осторожным на солнце, несмотря на прохладную погоду.
Как сообщало ИА REGNUM, в День России 12 июня жителей Москвы ожидает ясная жаркая погода, без осадков.
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