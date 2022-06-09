Москва, 9 июня, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Жителям Центрального федерального округа (ЦФО), прежде всего Черноземья, в ближайшие дни следует остерегаться высокой солнечной активности. Об этом 9 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

передаёт слова Вильфанда ТАСС «В Центральном Черноземье, Курск, Белгород, Липецк, Тамбов, Воронеж, Орёл, — там ультрафиолетовый индекс от шести до семи. Это много. Небо малооблачное, солнце эффективное, воздух сухой».

В других регионах ЦФО, включая Москву, прогнозируется индекс ультрафиолетовой активности в пределах пяти-шести единиц.

Напомним, индекс ультрафиолета никак не связан с температурой, поэтому нужно быть осторожным на солнце, несмотря на прохладную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, в День России 12 июня жителей Москвы ожидает ясная жаркая погода, без осадков.