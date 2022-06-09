Салехард, 9 июня, 2022, 05:56 — ИА Регнум. На Ямале до конца 2022 года появится новое издание региональной Красной книги. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Кадр из фильма «Очаг»

Всего в новом издании Красной книги ЯНАО будет представлено 153 вида животных, растений, лишайников и грибов. Тираж составит 500 экземпляров.

«В последний раз книгу переиздавали в 2010 году. Утверждён новый список, потому что за 12 лет ситуация изменилась. Новое издание книги сформировано с учётом перечня объектов животного мира, занесённых в 2020 году приказом Минприроды в Красную книгу России», — отметил начальник управления по охране и регулированию использования животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Олег Истрати.

Отмечается, что Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа будет доступна в электронном виде для всех желающих. Печатные экземпляры поступят в библиотеки и учреждения автономного округа и России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области готовят третье издание региональной Красной книги.