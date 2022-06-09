Лос-Анджелес, США, 9 июня, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Выступление президента США Джозефа Байдена попытались прервать протестующие на саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом 8 июня сообщает пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

После того как американский лидер взял слово, из зала начали раздаваться выкрики. Президент США сделал паузу, затем продолжил свою речь. При этом расслышать, что именно пытались сказать протестующие, не удалось.

Как уточнили очевидцы, Байдена перебили сразу два человека в аудитории, которых быстро вычислила и вывела охрана.

Второй инцидент произошёл на улице, когда мимо проезжал кортеж американского лидера. Одна из женщин, держа в руках мегафон, приблизилась вплотную к одному из кортежей. Сотрудники полиции повалили женщину на землю и задержали. При этом один из силовиков так рвался обезвредить женщину, что выронил табельное оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сложностях, которые назвали журналисты в своей работе на саммите Америк в Лос-Анджелесе.