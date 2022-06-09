Лима, , 05:45 — REGNUM Не менее 14 человек погибли в результате потасовки между группами шахтеров в департаменте Арекипа на юге Перу, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Перу 12019

Сообщается, что еще 4 июня силовики обнаружили тела семерых погибших с огнестрельными ранениями. Еще семь трупов нашли 7 июня. По данным прокуратуры, в районе Атико 2 июня произошли столкновения между работниками золотодобывающих предприятий. Не исключается, что причиной конфликта стала борьба за разработку месторождения.

По факту произошедшего заведено уголовное дело, ведется расследование. Полиция уже арестовала 31 подозреваемого в массовых беспорядках. Также эксперты проводят баллистические экспертизы изъятого оружия, которое могло применяться в ходе конфликта.