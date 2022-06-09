Вашингтон, 9 июня, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Решения Арктического совета, принятые без участия России, будут лишены легитимности, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — заявил он.

Антонов подчеркнул, что даже такой формат взаимодействия между государствами продолжает политизироваться. Он отметил, что все решения совета, которые принимались без участия России, нарушают базовые документы об организации Арктического совета. В связи с этим такие решения будут нелегитимными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Москва продолжит заниматься развитием Арктики, несмотря на выход ряда стран из Арктического совета. Он добавил, что работа совета в таком формате лишена смысла.