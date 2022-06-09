Южно-Сахалинск, 9 июня, 2022, 05:34 — ИА Регнум. На Сахалине вблизи села Гастелло в Поронайском районе обнаружили тушу медведя, которая разрезана пополам, сообщили ИА Сах. ком очевидцы.

Медведь

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Часть туши лежит на железнодорожных путях, вторая — рядом с рельсами. Вероятнее всего косолапый попал под поезд.

Сотрудники Дальневосточной железной дороги проводят служебную проверку.

Приехавшие на место специалисты поронайского лесничества не обнаружили труп медведя, но зафиксировали наличие крови и шерсти косолапого. Агентство лесного и охотничьего хозяйства Камчатки обратилось с заявлением в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Парамушире в районе мыса Землепроходец жители встретили необычного медведя — у него бежевая, почти белая шерсть на голове, спине и боках, а лапы бурого цвета, написало ИА «Сахалин и Курилы».