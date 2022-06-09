Тюмень, , 05:33 — REGNUM Власти Тюменской области выделили дополнительные финансы на питание школьников в 2022 году. Об этом сообщается в постановлении главы региона Александра Моора, опубликованном на на официальном портале государственной власти.

Школьное питание Admomsk.ru

В связи с ростом цен на продовольствие правительство Тюменской области выделяет на питание детей 15,5 млн рублей, из них шесть миллионов рублей получит Тюмень, 4,5 — Заводоуковск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России в Тюменской области инфляция на апрель 2022 года составила 14,29%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области ускорилась инфляция