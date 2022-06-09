Вашингтон, 9 июня, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Намерение стран Запада возобновить деятельность Арктического совета без участия России нарушает принцип консенсуса, а принятые им без участия российской стороны решения будут нелегитимными. Об этом говорится в заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, 8 июня опубликованном в телеграм-канале посольства.

Арктический совет Эмблема Арктического совета

По словам российского дипломата, подобный шаг вызывает обеспокоенность не только председательствующей в Совете в настоящее время России, «но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона».

Анатолий Антонов «Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами».

Ранее западные участники Арктического совета приняли совместное заявление об «ограниченном» возобновлении его деятельности без участия России.

Как сообщало ИА REGNUM, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в конце мая заявил, что возобновление работы Арктического совета в полном формате в течение скорейшего времени является отвечающим интересам и арктических государств, и всего международного сообщества.

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