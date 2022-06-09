Якутск, 9 июня 2022, 05:39 — REGNUM С целью проверить ход подготовки к сезону лесных пожаров в Якутию прилетел заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский. Он намерен помочь республике в решении проблемных вопросов, связанных с возгораниями в лесах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в оперативном штабе региона.
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«В этом году значительно увеличено финансирование, и республика подготовилась к пожароопасному сезону неплохо. Есть заключение федерального центра о том, что к пожароопасному сезону Якутия готова», — сказал заместитель руководителя Рослесхоза.
Алексей Венглинский посетил Горный район, он проверил там выполнение работ по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов.
Совместно с представителями министерства экологии Якутии он намерен подготовить план проведения обследования территорий и подготовить документы на получение средств, которые необходимы для уборки сухостоев.
Как сообщало ИА REGNUM, вблизи сёл Тяня Олёкминского района и Осохтох Верхоянского района зафиксированы возгорания природной территории. Всего в республике насчитывается шесть лесных пожаров.