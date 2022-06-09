Якутск, 9 июня, 2022, 05:39 — ИА Регнум. С целью проверить ход подготовки к сезону лесных пожаров в Якутию прилетел заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский. Он намерен помочь республике в решении проблемных вопросов, связанных с возгораниями в лесах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«В этом году значительно увеличено финансирование, и республика подготовилась к пожароопасному сезону неплохо. Есть заключение федерального центра о том, что к пожароопасному сезону Якутия готова», — сказал заместитель руководителя Рослесхоза.

Алексей Венглинский посетил Горный район, он проверил там выполнение работ по созданию минерализованных полос и противопожарных разрывов.

«В населённых пунктах сделана неплохая работа в части создания противопожарного обустройства. Но есть, конечно, замечания в том, что пока не отработаны документы на организацию вырубки сухостоев и горельников. В этом году здесь, судя по всему, пожаров не будет, сухой травы здесь еще нет. А вот в следующем году надо провести серьезную подготовку по прилегающим территориям. Как минимум метров на 300 вокруг населенных пунктов всё будет вырубаться», — отметил Алексей Венглинский.

Совместно с представителями министерства экологии Якутии он намерен подготовить план проведения обследования территорий и подготовить документы на получение средств, которые необходимы для уборки сухостоев.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи сёл Тяня Олёкминского района и Осохтох Верхоянского района зафиксированы возгорания природной территории. Всего в республике насчитывается шесть лесных пожаров.