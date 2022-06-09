Хабаровск, , 05:27 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв участвует с 8 июня в межведомственных совещаниях федерального значения во Владивостоке, которые проводятся под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Михаил Дегтярёв готов навести порядок в лесном комплексе Хабаровского края Пресс-служба правительства Хабаровского края

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Одно из совещаний касалось вопросов обеспечения исполнения законодательства на площадках ТОСЭР и соблюдению прав предпринимателей Дальнего Востока.

По словам Дегтярева, санкции замедляют экономический рост и усложняют процесс реализации инвестпроектов. Чтобы поддержать бизнес, под масштабные проекты краевые власти предоставляют землю без торгов, оказывают помощь в рамках режима «Новые инвестиционные проекты», привлекают инфраструктурные бюджетные кредиты.

В Хабаровском крае действует три ТОР общей площадью свыше 618 тыс. га, а режим СПВ — в двух районах. Выгодными условиями обоих режимов воспользовались 107 резидентов, 46 из них уже выпускают продукции и оказывают заявленные услуги.

Совокупный объём заявленных инвестиций составляет 368,4 млрд рублей. Реализация всех проектов позволит создать почти 17 тыс. рабочих мест.

Только за первый квартал 2022 года привлечено 45,7 млрд. рублей. Это выше показателей 2021-го почти на 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев заявил 8 июня во Владивостоке, что инвесторы заинтересованы в трансграничных территориях опережающего развития.