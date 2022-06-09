Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Студия 343 Industries анонсировала бета-тестирование кооперативного режима в сюжетной кампании Halo Infinite. Об этом 8 июня сообщил портал GamesRadar+.

Halo Infinite 343 Industries

Разработчики написали на странице проекта в соцсети, что начнут рассылать приглашения ограниченному числу геймеров в июле 2022 года. Желающие поучаствовать в бета-тестировании могут подать заявку на сайте halowaypoint.com, для этого им нужно будет нажать кнопку «Присоединиться к Halo Insider» (Join Halo Insider), затем зайти в учетную запись Xbox Live, указать необходимую информацию и зарегистрироваться на вкладках console Flighting и PC flighting. Отметим, что пока 343 Industries не уточнила, на каких платформах будет проводить бета-тестирование.

Напомним, ранее авторы Halo Infinite сообщили, что кооперативный режим появится в сюжетной кампании в августе 2022 года. Отметим, что они уже несколько раз откладывали его добавление в игру.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередное обновление Halo Infinite разочаровало геймеров