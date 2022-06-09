Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Соединенные Штаты вместе с рядом стран создали план по наращиванию производства продуктов питания и удобрений, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на Саммите Америк.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

По его словам, уже в ближайшее время эта информация будет представлена широкой публике. Байден отметил, что в программе будут участвовать страны Латинской Америки, а также Канада.

«США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили и Мексика — крупнейшие в нашем полушарии экспортеры продовольствия — будут сотрудничать ради наращивания производства продуктов на экспорт, а также удобрений», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции Запада якобы не препятствуют экспорту сельхозпродукции в мире. По его словам, поставки продовольствия в мире якобы не подвергаются опасности из-за экономических ограничений.

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