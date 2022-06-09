Варшава, 9 июня, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Против предоставления социальных пособий украинцам выступило большинство граждан Польши. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Издание приводит результаты исследования Варшавского университета, согласно которому жители Польши в целом благосклонно принимают украинцев в своей стране, но выступают резко против выплат местных социальных пособий украинским беженцам.

Уточняется, что согласны на проживание в Польше украинских беженцев 81% граждан страны, при этом 64% не против создать семью с украинцем или украинкой. Однако при этом дорогие автомобили украинцев, бесплатное размещение их в отелях — всё это вызывает раздражение у жителей Польши.

«Мы слышим: тут инфляция, высокие цены, все в проигрыше, а они приезжают и могут не работать, а лишь получать льготы», — пояснил Rzeczpospolita социолог Марчин Дума.

На сегодняшний день с начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли около 4 млн беженцев с украинской территории. Часть из них следуют дальше, часть возвращается на родину, но большая часть остаётся на польской территории. Глава государства Анджей Дуда заявил, что Будапешт и Варшава пытаются справиться с огромным потоком беженцев без финансовой помощи Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии из гостиниц были выселены до двух тысяч вынужденных переселенцев с Украины.