Якутск, 9 июня 2022, 05:19 — REGNUM В Якутию доставят самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Он будет базироваться в республике и при необходимости вызывать осадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в оперативном штабе региона.
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Кроме того, в республику отправят вертолёт МИ-8, который находится на балансе «Авиалесохраны». На этом воздушном судне парашютистов-десантников будут доставлять на территории, где необходимо прокладывание минирализированных полос. При необходимости в республику также готовы перебросить людей для тушения лесов.
Как сообщало ИА REGNUM, вблизи сёл Тяня Олёкминского района и Осохтох Верхоянского района зафиксированы возгорания природной территории. Всего в регионе насчитывается шесть лесных пожаров.