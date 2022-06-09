Якутск, 9 июня, 2022, 05:19 — ИА Регнум. В Якутию доставят самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Он будет базироваться в республике и при необходимости вызывать осадки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в оперативном штабе региона.

Igor Bubin Ан-26

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Кроме того, в республику отправят вертолёт МИ-8, который находится на балансе «Авиалесохраны». На этом воздушном судне парашютистов-десантников будут доставлять на территории, где необходимо прокладывание минирализированных полос. При необходимости в республику также готовы перебросить людей для тушения лесов.

«В любом случае у нас на этой неделе сюда прилетает дополнительный вертолет от «Авиалесоохраны». Планируем выставить еще самолет для искусственного вызывания осадков для тушения пожаров. Это зондировщик «Авиалесоохраны», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский в ходе визита в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи сёл Тяня Олёкминского района и Осохтох Верхоянского района зафиксированы возгорания природной территории. Всего в регионе насчитывается шесть лесных пожаров.