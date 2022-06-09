Владивосток, 9 июня, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Самолет Airbus-319 из Владивостока совершил 8 июня аварийную посадку в аэропорту назначения Емельяново (Красноярск).

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании Россия, Airbus A319

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«В 16:26 совершил аварийную посадку борт Airbus A319, рейс 5644 Владивосток — Красноярск, принадлежащий авиакомпании «Аврора». Проблемы с закрылками», — сообщил «Интерфакс».

На борту находились 55 человек — семь членов экипажа и 48 пассажиров.

В результате аварийной посадки (не опустились закрылки) никто не пострадал.

Спецслужбы устанавливают причины аварийной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области выясняются обстоятельства аварийной посадки частного самолета на озере Мергень в Ишимском районе.