Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM На Камчатке экипаж судна не выполнил требования пограничников об остановке, пытался скрыться от береговой охраны, было принято решение выполнить предупредительную стрельбы, сообщило ИА «Кам 24» со ссылкой на ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

Учения пограничников Glava.rk.gov.ru

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Судно без опознавательных знаков было обнаружено в заливе Шелихова. После предупредительной стрельбы экипаж вышел на связь с пограничниками и краболов лег на дрейф. При проверке выяснилось, что это судно СРТМ «Эрфольг», приписано к порту Петропавловск-Камчатский, судовладельцем является ООО «Эрфольг».

На борту при осмотре было обнаружено 45 тонн незаконно добытых мороженных конечностей синего краба.

Судно доставили в порт, продукцию выгрузили и передали на ответственное хранение. На капитана СРТМ «Эрфольг» возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине иностранцев дважды поймали на реке Урюм — в первый раз они отделались административным штрафом, так как ещё не приступили к вылову рыбы запрещённым орудием лова — бреднями, а во второй раз правоохранители застали их уже с уловом, поэтому было заведено уголовное дело.