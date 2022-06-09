Анадырь, , 05:04 — REGNUM На Чукотке принадлежащая охотнику ездовая собака загрызла девочку, по факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу.

Путешествие на ездовых собак. Лапландия

пресс-служба СУ СК РФ по Чукотскому автономному округу «По данным следствия, 8 июня… в вечернее время в Чукотском районе ездовая собака, принадлежащая местному жителю, напала на малолетнюю девочку. В результате причинённых собакой укусов, пострадавшая скончалась на месте происшествия».

В отношении 53-летнего охотника, владельца собаки, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначено проведение судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на сотрудника полиции.

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