Якутск, 9 июня, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Вблизи сёл Тяня Олёкминского района и Осохтох Верхоянского района зафиксированы возгорания природной территории. Об этом 9 июня сообщил на брифинге первый заместитель председателя Госкомобеспечения региона Иннокентий Андросов.

skeeze Лесные пожары

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Всего на территории республики тушат шесть лесных пожаров, за сутки огнём пройдёно 800 га. Ликвидировано одно возгорание — в Оймяконском районе.

Борьбу с лесными пожарами ведут 188 человек — парашютисты-десантники, работники лесной охраны, сотрудники МЧС и местное население.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 июня в Якутии действовали четыре лесных пожара.