Тюмень, , 04:59 — REGNUM В Тюмени снесут гаражи на улице Максима Горького, чтобы построить на их месте спортивный центр. Об этом сообщил директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселёв в интервью каналу «Тюменское время».

Тюмень Tyumen-city.ru

Застройка улицы Максима Горького пройдёт в рамках программы по комплексному развитию территорий. Для государственных нужд необходимо изъять 193 гаража. Кроме того, планируется выкуп или перенос инженерных сетей. По словам Андрея Кисилёва, улицы Советскую и Максима Горького расширят.

На конец августа 2022 года намечено проведение торгов по определению подрядчика строительства будущего спортивного центра, а в сентябре заключат договор.