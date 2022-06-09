Алжир, , 04:50 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Алжир с официальным визитом. Об этом 9 июня сообщил сам глава латиноамериканского государства в своём Twitter.

Николас Мадуро DonkeyHotey

Глава Венесуэлы указал, что прибыл в Алжир в рамках международной повестки. Ожидается, что в Алжире состоятся двусторонние переговоры, темой которых станет нефтяная политика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Мадуро отправился в Турцию, где планирует встретиться с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Венесуэльский лидер прибыл в Турцию через несколько часов после министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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