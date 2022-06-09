Владивосток, , 04:46 — REGNUM Во Владивостоке, на берегу бухты Безымянная на острове Русский идут масштабные работы по благоустройству: здесь делают новый пляж, обустраивают комфортную зону отдыха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Камни на пляже (сс) KRiemer

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Уже проведена планировка территории, рабочие завершают отсыпку подъездных путей, на побережье завозят и просеивают песок.

В скором времени установят большие песочницы для детей, лежаки, спасательные вышки. Затем появятся кафе, мангальные зоны, беседки, прокат сапов, а также туалет, медпункт, площадка для выгула собак с дог-боксами.

В море сделают «открытый бассейн» с дорожками.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличить число пляжей до 200 намерены к 2024 году в Башкирии.