Владивосток, 9 июня, 2022, 04:39 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке вырос спрос на льготную ипотеку для строительства индивидуальных жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития.

Merio Ипотека

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Льготная ипотека выдается под 2% годовых. Такие кредиты взяли уже более 4 тыс. семей на общую сумму 19,3 млрд рублей.

На строительство индивидуальных жилых домов выдано 9,4%, что в 5 раз больше среднероссийских показателей. Чаще всего льготной ипотекой для строительства ИЖС пользуются жители Якутии, Приморья и Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге выдали первую ипотеку IT-специалисту под льготные 5% годовых.