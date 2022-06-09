Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Отказ достаточно большого количества стран мира выступить с критикой России в связи с проведением специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины стал результатом серьезного провала политики США и их союзников. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы статьи указывают, что государства Африки, Латинской Америки и Азии отказались широко выступить с обвинением России. Это стало провалом политики Запада в отношении этих государств.

«Попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России — это «провал США и их друзей», который надо «исправлять»», — указывает агентство.

Также авторы статьи отметили провальный характер Саммита Америк и саммита США — АСЕАН. Отмечается, что Китай и Россия плотно взаимодействуют с этими странами, при этом не вмешиваясь в их внутренние дела в отличие от Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times заявила об эгоистичности Вашингтона по отношению к ситуации вокруг Украины. Отмечалось, что именно США препятствуют мирному урегулированию и специально обостряют отношения между Москвой и Киевом.