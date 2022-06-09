Спасск-Дальний, Приморский край, , 04:30 — REGNUM В Спасске-Дальнем установили, кто свершил 6 июня акт вандализма на Аллее летчиков, погибших в мирное время — ими оказались дети 8-и и 9-и лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Вандал *Bitch Cakes*

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Следователи провели обыски в квартирах, где живут подозреваемые. Дети на месте преступления показали, где они взяли кисточку и краску, которой испортили памятники.

В полиции родителей намерены привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Спасске-Дальнем возбуждено уголовное дело по факту осквернения Аллеи летчиков, погибших в мирное время — неизвестные облили надгробья краской и сделали оскорбительные надписи.