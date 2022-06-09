Москва, 9 июня, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Высокий риск возникновения лесных пожаров спрогнозировали в четырёх регионах Дальневосточного федерального округа специалисты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Об этом сказано 8 июня на сайте института ГОЧС.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Специалисты ВНИИ ГОЧС уточнили, что высокий риск возникновения лесных пожаров ожидается в Республике Саха (Якутия), на востоке Забайкальского края и Республики Бурятия, и в центральной части Камчатского края Дальневосточного федерального округа. Учёные пояснили, что пожароопасность возрастает в связи со сложившейся метеорологической обстановкой.

Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Алтайском крае, Хакасии, в Иркутской, Курганской и Челябинской областях. На европейской территории России высокий риск возникновения единичных очагов возгорания ожидается в Саратовской, Оренбургской, Астраханской и Архангельской областях, республиках Адыгея, Дагестан и Коми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Новосибирской области назвали сумму ущерба, причинённого региону лесными и природными пожарами.