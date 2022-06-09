Тюмень, , 04:24 — REGNUM В Тюмени 12 июня в связи с связи с проведением культурно-массового мероприятия «Мост Дружбы» перекроют на весь день движение по улице Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Схема перекрытия движения Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Движения всех транспортных средств перекрывается 12 июня 2022 года в период с 07:00 (05:00 мск) до 23:00 (21:00 мск) по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Герцена до ул. Ленина.

Участников дорожного движения убедительно просят заранее планировать маршрут движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 12 июня состоится массовый велофестиваль.

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