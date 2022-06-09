Вашингтон, 9 июня, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Публичные слушания по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа впервые проведёт спецкомитет палаты представителей США, расследующий произошедшее. Об этом 8 июня сказано на сайте Конгресса США.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

Уточняется, что слушания начнутся 9 июня в 20:00 (03:00 мск 10 июня). Планируется, что главной темой заседания станет предоставление гражданам США краткого изложения выводов членов спецкомитета о произошедшем 6 января 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минюст США отказался выдвинуть обвинения двум бывшим соратникам экс-главы Белого дома Трампа.

Напомним, беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне произошли после митинга сторонников Трампа, несогласных с результатами подсчёта голосов на президентских выборах. Люди ринулись штурмовать Капитолий, конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, работа Конгресса была прервана на несколько часов.