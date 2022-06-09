Тюмень, 9 июня, 2022, 04:01 — ИА Регнум. В Тюмени День России традиционно встретят велофестивалем. Об этом сообщает муниципальный департамент по спорту и молодёжной политике.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Велофестиваль в Тюмени

Местом проведения спортивного праздника станет Центральная площадь у правительства Тюменской области на ул. Володарского, 45. В масштабном велозаезде примут участие более двух тысяч жителей города в возрасте от трёх лет и старше.

В программе спортивного праздника помимо заезда — конкурсы, выступление музыкантов, интерактивные площадки, памп-трек, заезды на беговелах для малышей и розыгрыш велосипедов.

Каждый из участников велофестиваля сможет побороться за главные призы соревнований — пять велосипедов.