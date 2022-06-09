Сеул, , 03:55 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 12 161 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 65 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом в Южной Корее вторые сутки подряд выявляют более 12 тыс. инфицированных ежедневно после кратковременного снижения заболеваемости. Центр отмечает, что общий тренд за снижение заболеваемости COVID-19 в республике тем не менее сохраняется. Также снижается и число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 200 346. Также за минувшие сутки в стране скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 323 человека.