Владивосток, , 03:51 — REGNUM Детали из цветного металла на сумму более 1,3 млн рублей похитили с завода двое подростков в Приморском крае. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Инцидент произошёл в городе Находка. О незаконном проникновении на завод и хищении имущества сообщил в полицию генеральный директор одного из предприятий. По его данным, были украдены комплектующие компрессора.

Сотрудниками полиции были установлены похитители заводского имущества, ими оказались подростки 15 и 16 лет. Школьники признались в похищении и сообщили, что сдали детали, чья стоимость составляла 1,3 млн рублей, в пункт приёма металлолома за 8 тыс. рублей. Вырученные деньги подростки успели потратить.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище». Родителям похитителей металла грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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