Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, подразумевающий более жесткие меры по контролю за оборотом огнестрельного оружия в стране. Об этом передает телеканал C-Span.

Оружие США

При этом законопроект поддержали 223 конгрессмена, еще 204 выступили против. Отмечается, что за инициативу высказались члены Демпартии США, против проголосовали республиканцы.

Согласно законопроекту, в Соединенных Штатах ужесточается наказание за нарушения в сфере оборота огнестрельного оружия. Также в США хотят запретить продажу магазинов повышенной емкости, а также повысить минимальный возраст для покупки полуавтоматических нарезных винтовок с 18 лет до 21 года.

Эксперты предполагают, что законопроект может столкнуться с проблемами в американском Сенате. В частности, республиканские сенаторы активно выступают против этого законопроекта.