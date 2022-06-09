Исламабад, 9 июня, 2022, 03:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в глубокий овраг в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, 8 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на шоссе в районе Килла-Сайфулла в 200 км от города Кветта. По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости. Всего в автобусе находилось 24 человек. Один из двух пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в американском штате Арканзас столкнулись перевозивший инвалидов школьный фургон и грузовая фура. Жертвами инцидента стали пять человек.