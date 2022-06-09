Лос-Анджелес, США, 9 июня, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Marvel выложила в Сеть новый трейлер кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Ролик был опубликован 8 июня на портале Screen Rant.

Кадр из трейлера фильма «Тор: Любовь и Гром»

Новое видео содержит достаточно много смешных моментов. Например, в одной из сцен члены команды Стражей галактики дают понять, что получили не вполне то сражение, которое обещал им Тор (Крис Хемсворт): Дракс (Дэйв Батиста) выкрикивает: «Мы все умрём», а Ракета напоминает, что бог грома обещал им «расслабляющий отдых». В другой сцене показано, как связанный Тор стоит перед богами Олимпа и в какой-то момент Зевс (Рассел Кроу) заставляет исчезнуть одежду главного героя.

Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится в США 8 июля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что режиссёр картины Тайка Вайтити намекнул на будущее героев Криса Хемсворта и Натали Портман.