Москва, 9 июня, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Новый ресторан быстрого питания, который откроется вместо ушедшего с рынка американского McDonald’s, планируют посещать большинство жителей России. Такие данные следуют из опроса, результаты которого опубликованы 8 июня банком «Открытие».

Иван Шилов ИА REGNUM МакДональдс

Опрос проводился в период с 2 по 6 июня 2022 года среди жителей России в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. По данным опроса, 29% жителей России готовы ходить в новый McDonald’s, если там сохранится прежнее меню. Ещё 28% граждан выразили готовность посещать ресторан в любом случае. 30% из общего числа опрошенных заявили, что не посещали ресторан раньше и не собираются этого делать, 8% респондентов не хотят посещать ресторан из чувства протеста против ухода американской сети из России, и 4% опрошенных будут ходить только в прежний McDonald’s, если он вернётся в Россию.

При этом об уходе McDonald’s из России и о приобретении бизнеса российским предпринимателем с последующей сменой бренда знают 78% респондентов. Меньше остальных осведомлены об этом жители Дальнего Востока (62%), самые осведомлённые о переменах в сети ресторанов быстрого питания жители Москвы (87%).

Напомним, McDonald’s приостановил работу всех 850 своих точек общепита в России 14 марта в связи с началом спецоперации на Украине. Затем, 16 мая, компания объявила о продаже бизнеса в России. Новый McDonald’s его владелец планирует открыть 12 июня, сначала 15 точек в Москве и в Московской области, а затем будут открыты точки в других городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший McDonald’s подал заявки на регистрацию трёх новых брендов.