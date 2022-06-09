Пхеньян, 9 июня, 2022, 03:27 — ИА Регнум. В КНДР начало работу пятое расширенное пленарное заседание Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом 9 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По его информации, «ряд важных вопросов» повестки обсуждался «на фоне высокого политического энтузиазма участников… осознающих свой долг в исторической борьбе за процветание и развитие… страны и благополучие народа». О содержании повестки заседания не сообщается.

Японский телеканал NHK отмечает, что пленум ЦК ТПК может затрагивать вопросы проведения Северной Кореей новых ядерных испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что КНДР получит мощный ответ от США на свои новые ядерные испытания. А ракетные пуски Пхеньяна лишь укрепляют союз Вашингтона с Сеулом и Токио.