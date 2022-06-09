Москва, , 03:14 — REGNUM Сбербанк с 7 июня временно остановил расчеты по внешнеэкономическим сделкам в китайских юанях, сообщил портал Frank Media со ссылкой на колл-центр кредитной организации.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что причиной указанного шага стала «политика банка-корреспондента». В Сбербанке подчеркнули, что организация намерена проводить переводы средств через других своих партнеров, чтобы возобновить операции. Сроки действия введенных ограничений не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая ЕС решил отключить Сбербанк от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В кредитной организации заявили, что этот шаг Евросоюза не повлиял на работу компании.

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