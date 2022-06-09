Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена никогда не стремилась разорвать отношения с Саудовской Аравии, рассчитывая только изменить их, заострив внимание Эр-Рияда на важности соблюдения прав человека. Стенограмму интервью Блинкена испаноязычному подразделению телеканала CNN 8 июня распространила пресс-служба Госдепартамента.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Энтони Блинкен «В случае с Саудовской Аравией мы с самого начала работы администрации говорили, что стремимся перенастроить, а не разорвать наши отношения с Саудовской Аравией, чтобы они отражали лучше, чем это было в прошлом, наши собственные интересы и ценности».

По словам главы Госдепа, отвечающего на вопрос о перспективах поездки Байдена в королевство, один из элементов этой перенастройки «состоял в том, чтобы ключевую роль в этих отношениях придать правам человека и свободам». А в 2018 году власти США, в частности, опубликовали доклад об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи и приняли меры против ряда причастных к этому саудовских официальных лиц, что «затрагивает многие интересы».

Блинкен подчеркнул, что стремление учитывать все эти интересы должно «наилучшим образом отражать (именно) наши интересы и ценности».

Энтони Блинкен «Президент определённо дал понять, что вне зависимости от того, идёт ли речь о Саудовской Аравии или других наших партнёрах по всему миру, или даже о противниках, мы будем следить за тем, чтобы права человека были полностью отражены в нашей внешней политике».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что президенту США Джо Байдену «следует сторониться» наследного принца Саудовской Аравии и не ехать к нему на встречу, даже ради переговоров о снижении стоимости нефти в условиях попыток Вашингтона «изолировать» Россию из-за специальной военной операции на Украине.

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