Блинкен заявил о желании США перенастроить отношения с Саудовской Аравией
Вашингтон, 9 июня, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена никогда не стремилась разорвать отношения с Саудовской Аравией, рассчитывая только изменить их, заострив внимание Эр-Рияда на важности соблюдения прав человека. Стенограмму интервью Блинкена испаноязычному подразделению телеканала CNN 8 июня распространила пресс-служба Госдепартамента.
По словам главы Госдепа, отвечающего на вопрос о перспективах поездки Байдена в королевство, один из элементов этой перенастройки «состоял в том, чтобы ключевую роль в этих отношениях придать правам человека и свободам». А в 2018 году власти США, в частности, опубликовали доклад об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи и приняли меры против ряда причастных к этому саудовских официальных лиц, что «затрагивает многие интересы».
Блинкен подчеркнул, что стремление учитывать все эти интересы должно «наилучшим образом отражать (именно) наши интересы и ценности».
Как сообщало ИА REGNUM, председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что президенту США Джо Байдену «следует сторониться» наследного принца Саудовской Аравии и не ехать к нему на встречу, даже ради переговоров о снижении стоимости нефти в условиях попыток Вашингтона «изолировать» Россию из-за специальной военной операции на Украине.