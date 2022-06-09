Лос-Анджелес, США, , 02:55 — REGNUM Сложности в работе журналистов на Саммите Америк в Лос-Анджелесе назвали 8 июня корреспонденты ТАСС.

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Как указали журналисты, главный недостаток мероприятия — чрезвычайная закрытость его организаторов в лице США. Сотрудник одного из западных СМИ назвал две проблемы Саммита: отсутствие ясной и понятной программы и невозможность заранее понять, кто следующий будет выступать в обсуждении.

Возникшую ситуацию журналисты связывают с тем, что не было известно до самого последнего момента, делегации из каких стран будут принимать участие в саммите, а кто присоединится к бойкоту из-за недопуска властями США на мероприятие представителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы.

Кроме того, журналисты отметили ряд бытовых трудностей, таких, как отсутствие навигации на подходе к бизнес-центру в Лос-Анджелесе, где проходят основные мероприятия, большое количество проверок и полностью изолированный от всех других площадок для проведения мероприятий пресс-центр.

Также журналисты рассказали и о неудобствах, которые создают предпринятые меры безопасности. Это множество защитных барьеров возле конференц-центра, досмотр службами безопасности и сдача теста на коронавирус. В общей сложности, прохождение всех мер безопасности отнимает около получаса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США собираются бороться с с дезинформацией на испанском языке, и с ложными репортажами в Латинской Америке.

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