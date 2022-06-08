Анкара, 9 июня, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Турция репатриировала 18 256 афганцев обратно на родину с момента возобновления авиасообщения с Афганистаном в январе 2022 года, сообщает пресс-служба турецкого МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ведомство уточняет, что всего с начала 2022 года в свои страны из Турции вернулись 34 112 нелегальных мигрантов. При этом 24 344 иностранцев из 89 государств прошли через процедуру депортации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины вызвала панику в Европе. При этом он подчеркнул, что Анкара успешно борется с нелегальной миграцией с Ближнего Востока на протяжении уже 11 лет.