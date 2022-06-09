Москва, , 02:33 — REGNUM Китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei начал закрывать официальные магазины на территории России.

Huawei Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Первым перестал работать магазин Huawei, находившийся в торговом центре «Ривьера» в Москве. Он закрылся еще 28 февраля.

Также прекратили работу торговые точки компании в Ростове-на-Дону, Уфе и Новокузнецке. В настоящее время в России продолжают работать 15 из 19 фирменных магазинов Huawei.

Основной причиной приостановки продаж называется дефицит товаров на складах, а также падение спроса на смартфоны. По мнению источника, в ближайшие месяцы закрытие магазинов компании в РФ продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня американская корпорация IBM объявила о том, что начинает сворачивать свою деятельность в России. В руководстве компании рассказали, что в стране закроются ее филиалы, а российские сотрудники будут уволены.

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