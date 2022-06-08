Москва, 9 июня, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei начал закрывать официальные магазины на территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Huawei

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Первым перестал работать магазин Huawei, находившийся в торговом центре «Ривьера» в Москве. Он закрылся еще 28 февраля.

Также прекратили работу торговые точки компании в Ростове-на-Дону, Уфе и Новокузнецке. В настоящее время в России продолжают работать 15 из 19 фирменных магазинов Huawei.

Основной причиной приостановки продаж называется дефицит товаров на складах, а также падение спроса на смартфоны. По мнению источника, в ближайшие месяцы закрытие магазинов компании в РФ продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня американская корпорация IBM объявила о том, что начинает сворачивать свою деятельность в России. В руководстве компании рассказали, что в стране закроются ее филиалы, а российские сотрудники будут уволены.