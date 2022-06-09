9 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы Рособрнадзора о том, что ЕГЭ продолжит действовать в России.

Тимур Кондратьев, , 09:14 — REGNUM Заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Анзора Музаева о том, что Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень жаль. На месте министра образования, который думает о будущих поколениях российских граждан, я бы этот ЕГЭ убрал. Пусть не сразу, но постепенно, для начала облегчив его, сделав лишь дополнительным тестом, а затем и вовсе выведя за пределы системы образования», — написал Rotabler S.

Многие пользователи указывают на то, что Единый государственный экзамен наносит серьёзный ущерб российской системе образования.

«Если бы ЕГЭ можно было сдать, только изучая школьную программу, без репетиторов, то ничего плохого в таком экзамене не было, он охватывает именно знания обучающихся. Но! Школа не дает знаний для сдачи данного экзамена!» — указывает Татьяна А.

Некоторые комментаторы отмечают, что детям нужно учиться, а чиновники, судя по всему, за счёт школьников отрабатывают свои установки.

«Чиновники, как всегда, в своём мирке живут. ЕГЭ — уничтожает систему образования, плодя откровенных дебилов! Дети не учатся, они готовятся к ЕГЭ. К учёбе это не имеет никакого отношения!» — возмущается Валентина Н.

Сдача ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей защищает Единый государственный экзамен, уповая на его преимущества.

«ЕГЭ — это нормальная тема! Талантливые ребята из дальних деревень должны иметь возможность поступить в столичные вузы. Не у всех есть деньги снимать жильё в столице на время вступительных экзаменов, а «бесплатные» общаги обычно переполнены в это время! Но! Необходимо убрать коррупцию в образовании, иначе всё так и будет, как сейчас, когда человек, сдавший ЕГЭ на 100 балов по русскому, не может правильно написать заявление на поступление в вуз», — отметил Андрей Х.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на ряд позитивных моментов, всё равно ЕГЭ приносит больше вреда, чем пользы.

«Я понимаю тех, кто считает ЕГЭ способом победить коррупцию в университетах. Как будто бы да, он действительно способствует этому делу, но никто ведь не отменял коррупцию уже для поступивших! Если кто-то хочет подзаработать в обход закона, тот сделает это на любом этапе образования!» — указывает Николай Ш.

«С ЕГЭ проще поступить на первый курс. С этим же ЕГЭ проще слететь с первого курса. Детей натаскивают на сдачу ЕГЭ, а когда они поступают в вуз, то оказывается, что они вообще соображать не умеют. Ну и какой в этом толк?» — задаётся вопросом Геннадий О.

Нашлись и те, кто отмечают, что российские чиновники всё крутят да вертят систему образования, а всего-то и нужно, что взять уже доказавший свою эффективность советский опыт.

«Просто верните советское образование, оно было самое лучшее! Что вы за Западом-то гонитесь? Почему в предыдущих ошибках покаяться не можете?» — задаётся вопросом Наталья В.

Напомним, 8 июня глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Анзор Музаев заявил РИА Новости о том, что Единый государственный экзамен сохранится при переходе к национальной системе образования.