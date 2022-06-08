Красноярск, 9 июня, 2022, 02:22 — ИА Регнум. В четверг, 9 июня, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Начало июня. Набережная на ул. Дубровинского

В 6:00 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 9 на 10 июня ожидается до +6… +10 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-восточного, юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В пятницу, 10 июня, в Красноярске до +22… +25 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +10… +15 °C.

В субботу, 11 июня, в Красноярске ожидается до +25… +29 °C днём и до +13… +16 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 9−10 июня в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются заморозки до −2 °C.

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