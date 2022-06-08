Бейрут, 9 июня, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Глава минтранса Ливана Али Хамие призвал иностранные компании принять участие в строительстве нового терминала международного аэропорта в Бейруте. Соответствующее заявление министр сделал в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Стоимость нового проекта оценивается в $70 млн, планируется создание сотен рабочих мест», — заявил он.

Хамие добавил, что новый терминал в аэропорту Бейрута предназначен для обеспечения внутренних авиарейсов, а также для лоукостеров. Других подробностей о строительстве воздушной гавани министр не предоставил.

В настоящее время в Бейруте расположен единственный международный аэропорт Ливана. Через эту воздушную гавань ежегодно проходит около 8 млн пассажиров. При этом ливанские власти намерены увеличить это число до 20 млн к 2030 году.