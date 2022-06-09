Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Об убытках в размере $52 млн заявил американский производитель крепкого алкоголя Brown-Forman, владелец бренда виски Jack Daniel’s и водки Finlandia. Статистика была опубликована 8 июня в финансовом отчёте на сайте компании.

Алкоголь jarmoluk

Отмечается, что убытки компания понесла в связи с обесцениванием торговой марки Finlandia, которое произошло из-за приостановки деятельности компании в России, которая была ключевым рынком сбыта для этой марки. Размер убытка составил $52 млн за четвёртый квартал 2022 года (завершился 30 апреля).

В отчёте отмечается, что обесценивание отражает ухудшение долгосрочного прогноза компании в отношении бренда Finlandia в связи с приостановкой деятельности компании в России.

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