Иерусалим, , 01:50 — REGNUM Группа неизвестных напала на двух сотрудников полиции в Иерусалиме. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Израиль Intergid.ru

«В Иерусалиме совершено нападение на двух полицейских, один легко ранен», — уточняет издание.

Отмечается, что очевидцы слышали выстрелы в районе Френч-Хилл израильской столицы. В настоящее время полиция Израиля ведет поиски нападавших. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня израильские военнослужащие убили двоих палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона заявила, что палестинцы попытались совершить нападение на израильских силовиков. Тем не менее Палестина опровергла обвинения в нападении.